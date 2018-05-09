البورصة السعودية تواصل التراجع فى ختام جلسة اليوم الأربعاء

واصل سوق الأسهم السعودية "تداول" أداءه السلبي بنهاية جلسة اليوم الأربعاء، ليحقق تراجعه الثاني على التوالي، متخليا عن مستويات 8 آلاف نقطة لأول مرة في 18 جلسة، وتراجع السوق الموازي "نمو" بأعلى وتيرة منذ يناير الماضي.





وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعا بنسبة 1.68%، فاقدا 134.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7,878.29 نقطة.





وهبط مؤشر "نمو" بنسبة 2.7%، عند الإغلاق بخسائر بلغت 84.25 نقطة، ليغلق عند مستوى 3,036.54 نقطة، وهي أعلى خسائر للسوق الموازي منذ 9 يناير 2018.





وتراجعت قيم التداول بالسوق الرسمي، إلى 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، مقابل 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار) بالجلسة السابقة.





كما تراجعت كميات التداول بنهاية جلسة اليوم الأربعاء إلى 187.43 مليون سهم، مقابل 191.45 مليون سهم بجلسة أمس الثلاثاء.





وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الاتصالات، الذي هبط بنسبة 3.2%، تلاه قطاع البنوك بتراجع 2.4%، تراجع قطاع المواد الأساسية 0.93%.





وفي المقابل، اقتصرت المكاسب على قطاعي الإعلام والخدمات التجارية، حيث ارتفع الأول 1.03%، وأغلق الثاني مرتفعا بنسبة 0.29%.





وفيما يخص أداء الأسهم بالسوق الرسمي، فقد جاء إغلاق 144 سهما باللون الأحمر بصدارة "عناية"، الذي هبط 9.93% إلى مستوى 11.06 ريال.





وشملت المكاسب 36 سهما، تصدرها سهم "تكوين" الذي أغلق مرتفعا بنسبة 6.65% عند مستوى 9.95ريال.





وعلى مستوى أسهم "الموازي"، تصدر "بحر العرب" الخسائر، بتراجع نسبته 6.98% عند مستوى 12 ريالا، وسجل "الكثيري" أعلى المكاسب، مرتفعا بنسبة النسبة تقريبا، ليصعد إلى مستوى 32.50 ريال.





وكان المؤشر العام للسوق السعودي، قد أنهى تعاملات أمس الثلاثاء بتراجع ملحوظ، ليعاود خسائره بعد 3 جلسات من الارتفاع، وجاء إغلاق مؤشر السوق الموازي "نمو" سلبيا.