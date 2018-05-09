كيفية إعداد كيكة التمر الشهية؟

المقادير

- سكر : نصف كوب

- التمر : 500 gr (المفروم)

- البيض : 2 pcs

- طحين : كوبان

- الزيت النباتي : ثلاث أرباع الكوب

- حليب بودرة : 4 ملاعق كبيرة

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1. اخفقي الزيت والبيض والسكر والفانيليا والقرفة، ثم أضيفي حليب البودرة والبيكنغ باودر إلى الدقيق.

2. ضعيهما على الخليط بالتدريج، وادهني صينية بقليل من الزيت، وضعي فوقها نصف مقدار العجين.

3. ثم نفرد التمر المطحون فوقه، ثم أضيفي النصف الآخر من العجينة، وادهني الوجه بقليل من الزيت، وضعيها بالفرن حتى تحمر، وقطعيها وهي ساخنة.