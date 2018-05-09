بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي.. سوريا تعلن التضامن مع إيران.. وصدمة للحوثيين في اليمن

ردود فعل موسعة تبعت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أمس الثلاثاء.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك في كلمة له من البيت الأبيض، الثلاثاء.

وقال ترامب: "أعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني"، قبل أن يقوم بالتوقيع على القرار الذي اتخذه.

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمته: "من الواضح أننا لن نستطيع منع إيران من تصنيع قنبلة نووية بهذا الاتفاق ذو البنية الضعيفة".

وتابع ترامب كلمته قائلا: "هناك خلل بجوهر الاتفاق النووي مع إيران، ونعلم جيدا ما الذي سيحدث إذا لم نفعل شيئا".

العراق يحذر من تصعيد يجر المنطقة إلى حروب

حذر العراق، من خلال وزارته الخارجية، من تصعيد يجر المنطقة إلى حروب، إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات جديدة عليها.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان تلقته "سبوتنيك" ظهر اليوم الأربعاء، 9 مايو، قائلا: "إن وزارة الخارجية العراقية، تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة والخطيرة بخصوص قرار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده، من الاتفاق النووي مع إيران، والذي يصب لصالح التصعيد الذي لن يجن منه أحد غير الدمار وويلات الحروب التي عانت منها المنطقة كثيرا".

وأضاف محجوب، أن الخارجية العراقية، تدعو جميع الأطراف لبذل وسعها لتحاشي التداعيات المحتملة، والحفاظ على ما تم التوصل إليه من نتائج إيجابية في هذا الملف المعقد والذي كان العراق من أول الدول التي رحبت بتوقيعه لما له من تأثير كبير على إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأكمل محجوب، أن الخارجية تعرب عن أسفها من موقف الرئيس الأمريكي المتعجل وغير المحسوب.

وأشار محجوب، إلى ترحيب الخارجية العراقية، بقرار بقاء الدول الخمس الأخرى في المجموعة ضمن الاتفاق، على موقفها المعتدل في التمسك وعدم الانسحاب والدفع باتجاه الحلول ذات الطابع الأممي وليس الفردي والذي يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، والدولي.

سوريا تعلن تضامنها مع إيران

وأدان مصدر في الخارجية السورية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، معتبرا أن هذا الانسحاب يثبت تنكر الولايات المتحدة الأمريكية لالتزاماتها الدولية.

نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن المصدر قوله، إن "الجمهورية العربية السورية تدين بشدة قرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران الأمر الذي يثبت مجددا تنكر الولايات المتحدة وعدم التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية".

وأضاف المصدر، "ردود الفعل الدولية المنددة والمستنكرة للقرار الأمريكي أظهرت عزلة الولايات المتحدة وخطأ سياساتها التي من شأنها زيادة التوترات في العالم".

وتابع المصدر، "سوريا تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية والذي يؤثر في امن واستقرار المنطقة والعالم".

وختم المصدر تصريحه بالقول أن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا فإنها واثقة تماما بقدرة إيران على تجاوز تداعيات الموقف العدواني للإدارة الأمريكية والذي يؤثر في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

صدمة لميلشيات الحوثي والإخوان في اليمن

كما شكل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني ، صدمة مشتركة بين ميليشيات الحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

واكتظت شبكات التواصل الاجتماعي باليمن بمئات المنشورات والتغريدات الصادرة من قيادات وناشطين حوثيين وآخرين من جماعة الإخوان الذين عبروا عن غضبهم واستيائهم من ذلك القرار.