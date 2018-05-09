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السبت.. الليثي يستضيف إيمان البحر درويش ورمضان عبدالمعز في "بوضوح"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:31 م
السبت.. الليثي يستضيف إيمان البحر درويش ورمضان عبدالمعز في بوضوح
عمرو الليثي
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إسلام سعفان
 
يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء السبت المقبل، المطرب إيمان البحر درويش ببرنامج "بوضوح" على شاشة الحياة، ويتحدث عن ذكرياته مع شهر رمضان وأفضل الأعمال الفنية خلال مسيرته المهنية، وأسباب ابتعاده عن الظهور في الفترة الأخيرة، ويشدو إيمان البحر درويش بباقة من أجمل أغانيه.

وفي الفقرة الثانية يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي، الشيخ رمضان عبدالمعز في أمسية دينية خاصة وكيفية الاستعداد لشهر رمضان ، واهمية الأعمال الصالحة في تلك الأيام المباركة. 

يذاع برنامج "بوضوح" في العاشرة مساء السبت المقبل على شاشة قناة الحياة.

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