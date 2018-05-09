طريقة عمل سمك فيليه مشوي بالصوص الأبيض

المقادير

- سمك الفيليه : 200 gr

- السلطعون : 200 gr (شرائح)

- الروبيان : 200 gr (مسلوق)

- خضروات : 200 gr

- عصير الحامض : 20 gr

- الكمون : ملعقة كبيرة

- الحامض : 20 gr (شرائح)

- حليب : 100 gr (ساخن)

- الزبدة : 50 gr

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- فلفل أسود : رشّة (حسب الرغبة)

- جبنة : 50 gr (مبشورة)

- طحين : 3 ملاعق كبيرة





طريقة التحضير

لاعداد الصلصة البيضاء: في قدر عميقة توضع على النار، تضاف الزبدة، وحين تذوب، يضاف الدقيق، مع التقليب جيّداً، حتى يمتزجا، ثم، يسكب الحليب الساخن على الخليط، مع التقليب في اتجاه واحد بسرعة، لينثر بعدها والفلفل والجبن المبشور، مع الاستمرار في التقليب، حتى يصبح الخليط ذا قوام ثقيل، يرفع بعدها عن النار.





تشوى فيليه السمك، ويضاف عصير الليمون الحامض والكمّون اليها، فالروبيان المسلوق، فالصلصة البيضاء.يقلّب هذا الخليط ويوضع في طبق التقديم، وتقدّم الخضر المسلوقة(فاصولياء وجزر وبروكولي وفطر وذرة) الى جانبه، ويزين بشرائح السلطعون.