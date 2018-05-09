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ترامب: إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فى كوريا الشمالية أمر إيجابى للقمة الثنائية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:37 م
ترامب: إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين فى كوريا الشمالية أمر إيجابى للقمة الثنائية
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

أكدّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم أنّ قرار كوريا الشمالية إطلاق سراح 3 معتقلين أمريكيين سيكون له تأثيراً إيجابىاً على القمة المقبلة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وفقا لمتحدث الرئاسة بكوريا الجنوبية.

 

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن، قال ترامب أيضاً إنّ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أجرى محادثات بنائة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، وفقاً لوكالة رويترز.

 

وجاء الاتصال الهاتفى بعد وقت قصير من إعلان ترامب، عبر تويتر، أنّ بومبيو سيعود من بيونج يانج وبرفقته الأمريكيين الثلاثة الذين تم إطلاق سراحهم.

 

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