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العثور على متغيب القنفذة ميتًا بالمخواة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:35 م
العثور على متغيب القنفذة ميتًا بالمخواة
أرشيفية
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استطاع فريق السلام للبحث والانقاذ بالباحة، اليوم الأربعاء، في العثور على جثة الشاب المتغيب صاحب الـ 32 عاما في حدود محافظة المخواة، بعد تغيبه عن المنزل أسبوعًا.

ووصل لدى مخفر شرطة أحد بني زيد شرق المحافظة، بلاغ من والد المفقود الذي قدم أوصاف نجله للشرطة وأبلغ عن تغيبه وبدأت الجهات الأمنية في البحث بعد فجر، اليوم الأربعاء.

و انطلق فريق البحث بقوته الرباعي والطيران الشراعي والراجلة والإسعاف والمساندة من ‫الباحة،‬ وبدأ في البحث ميدانياً عبر الصحراء وفي الوادي حتى تم التوصل للجثة في حدود محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

يجدر الإشارة إلى الجهات الأمنية بالقنفذة تتحفظ على شابًا كان برفقة المفقود، واتهمه والد الضحية في بلاغه .
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