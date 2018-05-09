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3 نجوم في ريال مدريد يرفضون التعاقد مع نيمار.. تعرف عليهم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:24 م
3 نجوم في ريال مدريد يرفضون التعاقد مع نيمار.. تعرف عليهم
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الفجر الرياضي
 

يبدو أن هناك حزب داخل ريال مدريد الإسباني، لا يريد قدوم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الفريق الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وفقًا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فأن هناك ثلاثة لاعبين في ريال مدريد لا يريدون باتاتًا التعاقد مع نيمار في ميركاتو الصيف المقبل، ويأتي على رأسهم زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.

 

وأوضح الموقع أن ثاني المعارضين لصفقة قدوم نيمار هو نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو، الذي يري بأن تعاقد الريال مع نيمار يهدد مستقبله مع الفريق الملكي.

 

المزيد عن: نيمار زيدان ريال مدريد رونالدو أسينسيو
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