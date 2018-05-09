الليلة.. المخرج الكبير خالد يوسف ضيف محمد الباز في 90 دقيقة

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، المخرج الكبير خالد يوسف في

ظهور لاول مرة منذ زمن بعيد لفارس السينما يعود من جديد ليتحدث عن فيلمه الجديدة كارما وتحليل لدراما رمضان ومستقبل صناعة السينما فى مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.





ويكشف المخرج الكبير خالد يوسف، تفاصيل عودته للسينما بعد غياب أكثر من 6 سنوات عبر فيلمه الجديد كارما وأهم الرسائل منه.





كما يكشف المخرج الكبير الجدل الذي أثاره إعلان فيلمه "كارما" كما يجيب خالد يوسف عن.. هل انهارات صناعة السينما في مصر؟ وهل المستقبل في السينما المستقلة؟ ولماذا أهمل المخرجون السينما واتجهوا للدراما؟.





ويجيب خالد يوسف عن مجموعة من الأسئلة تكشف الأسرار والحكايات عن رحلته مع الفن وتقييمه لأدوار مجموعة من نجوم الزمن الجميل السابقين والآخرين الذين مازالوا على قيد الحياة، إضافة إلى تقييمه لتجارب النجوم الشباب وأسباب غياب السينما المصرية عن المهرجانات العالمية.





يذاع برنامج 90 دقيقة فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.



