بالصور.. أبو العينين يفوز بجائزة أفضل صانع بقارة أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي محمد أبو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كليوباترا جروب للفوز بجائزة أفضل صانع فى قارة أفريقيا جاء ذلك فى منتدى الإتحاد الأفريقى العاشر للقطاع الخاص الذى عقد بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري.



وسلم فيكتور هاريسون مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأفريقي أبوالعينين درع الاتحاد.. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها صانع مصري بهذه الجائزة الرفيعة التي منحت لمجموعة كليوباترا من بين جميع شركات 55 دولة أفريقية.



وأكد بيان منح الجائزة أن أبو العينين نجح في توطين صناعة حديثة في أفريقيا وخلق لمصر وللقارة اسما صناعيا عالميا في صناعة السيراميك والبورسلين والأدوات الصحية تفوقت به على أعرق صناع العالم.





وأضاف أن نجاح كليوباترا اعتمد على تطور تكنولوجياتها وإبداع تصميماتها وتميز منتجاتها وتمسكها بقيمها تجاه العملاء والعمال والمجتمع والبيئة.



وأشار إلى أن تجربة مجموعة كليوباترا خلال الأربعين عاما الماضية هي مثال بارز لإسهام القطاع الخاص في تعمير الصحراء بالمصانع والمزارع والمقاصد السياحية والمشروعات التكنولوجية والعقارية وما أدت إليه من تنمية الاقتصاد وتطوير المجتمعات وخلق الوظائف وتأهيل العمالة وتأمين الغذاء وتوطين التكنولوجيا، وخلق القيمة المضافة من الخامات المحلية، وفتح الأسواق الجديدة أمام المنتجات الوطنية.



من جانبه عبر محمد أبو العينين عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة الرفيعة التي هي وسام غالي على صدر كل صانع في مصر وفي أفريقيا.



وأضاف أن نجاح كليوباترا هو نتاج جهد وعرق 25 ألفا من العاملين بها ومساندة الدولة لكل استثمار جاد وثقة شعب عظيم في منتجاتنا، وإقباله عليها فكانت هذه الثقة جواز العبور للأسواق العالمية.





وشرح أبو العينين تجربته فى عالم الصناعة و التى بدأها منذ عام 1979 بغزو صحراء العاشر من رمضان و أنشاء أول مصانع المجموعة هناك وأول مصنع حديث للسيراميك في مصرو التي انطلقت بعد ذلك لتصبح الأولى على مستوى الشرق الأوسط ومن أكبر 4 شركات في العالم و تغزو بمنتجاتها قارات العالم أجمع بما فيها السوق الياباني أصعب الأسواق العالمية.



