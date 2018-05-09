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رسميًا الانتاج الحربي يتعاقد مع مهاجم بتروجت

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:23 م
رسميًا الانتاج الحربي يتعاقد مع مهاجم بتروجت
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محمد الصو
 

نجح مسؤولو نادي الإنتاج الحربي، في الحصول على خدمات محمد رجب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.


ووقع رجب، على عقود انتقاله اليوم لمدة 3 مواسم بحضور أشرف عامر رئيس مجلس إدارة الانتاج، وخالد مهدي مدير الكرة، وأشرف عامر ونبيل أبو زيد وكيلا أعمال اللاعب.


وكان رجب، دخل في صراعات مع الجهاز الفني لبتروجت بقيادة طارق يحيي المدير الفني، خلال المرحلة الماضية عجلت برحيله عن صفوف الفريق.

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