خدمات الملاحة الجوية السعودية تتيح وظائف شاغرة في جدة

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات عدة؛ للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.





وأبرزت الشركة الوظائف، تحت مسمات مهندس اتصالات، درجة البكالوريوس في تخصصات، الهندسة الكهربائية، أو الحاسوب، أو الأنظمة، أو الاتصالات، أو ما يعادلها، أخصائي سلامة الأداء، درجة البكالوريوس في تخصصات، الطيران، أو الهندسة، أو ما يعادلها، أخصائي نظم إدارة السلامة، درجة البكالوريوس في تخصصات، الطيران، أو الهندسة، أو ما يعادلها، مدير الصحة المهنية والبيئة، درجة البكالوريوس في تخصصات: الصحة البيئية، والسلامة، أو الهندسة.





وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف عبر الرابط من هنــــا .