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فستان نجمة تركية شهيرة بسعر خيالى

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:18 م
فستان نجمة تركية شهيرة بسعر خيالى
أرشيفية
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أقدم ثري عربي على شراء فستان النجمة التركية، سيريناي ساريكايا، بطلة مسلسلمد وجزر، الذي تبرعت به لصالح بعض الجمعيات المهتمة برعاية الأطفال، ولدعمهم وعدم استغلالهم.

حيث أشترى شيخ إماراتي فستان أبيض قصير لسيريناي، بسعر أعلى من الذي تم تحديده بـ5 آلاف ليرة تركية نحو 1200 دولار أمريكي .

وحدث ذلك خلال معرض ومزاد أقامه مؤخرا بالإضافة إلى سيريناي؛ المطرب كينان دوغلو، والممثل والمخرج يلماز أردوغان، بالعاصمة أنقرة.
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