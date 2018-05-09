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اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس.. بشرط

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:15 م
اتحاد الكرة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الكأس.. بشرط
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محمد الصو
 

وافقت لجنة التحكيم برئاسة عصام عبدالفتاح، على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة سموحة والزمالك، في نهائي كأس مصر.


وكان مجلس إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر، تمسك بطاقم تحكيم أجنبي في نهائي الكأس، بسبب اعتراضه على التحكيم المصري واتهامه بالتحيز.


واشترط مجلس الجبلاية، تحمل الفريق السكندري تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي وفندق الإقامة من أجل تحكيم مباراة الفريقين في ختام الموسم الكروي.


ويلتقي سموحة الزمالك، يوم الإثنين المقبل ضمن نهائي كأس مصر.

المزيد عن: كورة سموحة رياضة
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