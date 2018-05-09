ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العميد ورونالدينيو وديل بييرو في مهرجان اعتزال فهد الهريفي اليوم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:13 م
العميد ورونالدينيو وديل بييرو في مهرجان اعتزال فهد الهريفي اليوم
طباعة
الفجر الرياضي
 

يشارك اليوم الدولي المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر، في مباراة اعتزال فهد الهريفي، المقرر لها اليوم، بين فريقي النصر السعودي وفالنسيا الإسباني، على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.


ودعت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عدد من النجوم العالميين للمشاركة في مهرجان اعتزال الهريفي اليوم جاء على رأسهم البرازيلي رونالدينيو، والبرتغالي ديكو، والإيطالي ديل بييرو، والأرجنتيني كريسبو، والمحترف السابق بنادي النصر الألباني حسين أزميجاني، وقائد المنتخب المصري أحمد حسن، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأندية السعودية الأخرى.


وكان من المنتظر مشاركة النجم الليبي طارق التايب بمهرجان اعتزال الهريفي اليوم، إلا أن قيامه بإعادة نشر تغريدة تسيء لنادي النصر السعودي منعه من المشاركة بقرار من هيئة الرياضة السعودية بعد الغضب العارم لجماهير النصر.

المزيد عن: مباراة الاعتزال فهد الهريفي رونالدينيو ديل بييرو أحمد حسن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 5:50:01 PM