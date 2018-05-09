العميد ورونالدينيو وديل بييرو في مهرجان اعتزال فهد الهريفي اليوم





يشارك اليوم الدولي المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر، في مباراة اعتزال فهد الهريفي، المقرر لها اليوم، بين فريقي النصر السعودي وفالنسيا الإسباني، على استاد الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.









ودعت الهيئة العامة للرياضة السعودية، عدد من النجوم العالميين للمشاركة في مهرجان اعتزال الهريفي اليوم جاء على رأسهم البرازيلي رونالدينيو، والبرتغالي ديكو، والإيطالي ديل بييرو، والأرجنتيني كريسبو، والمحترف السابق بنادي النصر الألباني حسين أزميجاني، وقائد المنتخب المصري أحمد حسن، بالإضافة إلى عدد من لاعبي الأندية السعودية الأخرى.









وكان من المنتظر مشاركة النجم الليبي طارق التايب بمهرجان اعتزال الهريفي اليوم، إلا أن قيامه بإعادة نشر تغريدة تسيء لنادي النصر السعودي منعه من المشاركة بقرار من هيئة الرياضة السعودية بعد الغضب العارم لجماهير النصر.



