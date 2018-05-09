رسميا.. الإصابة تنهي موسم لوكاكو مع اليونايتد

تلقي جمهور مانشستر يونايتد الإنجيلزي ضربة قوية بغياب مهاجم الفريق الأول روميلو لوكاكو عن المباريات الأخيرة في بطولة البريميرليج.









ذكرت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية أن جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر أكد على غياب لوكاكو عن آخر مباراتين للفريق في الدوري.









واشارت سكاي إلي أن لوكاكو سغيب عن لقاء اليونايتد القادم أمام وستهام يوم غد الخميس، ثم سيغيب عن لقاء واتفورد يوم الأحد، في حين يرغب مورينيو في تجهيزه لخوض لقاء تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم السبت 19 مايو الجاري.







