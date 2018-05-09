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الإليزيه: ماكرون وروحانى يتفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق النووى

الأربعاء 09/مايو/2018 - 05:10 م
الإليزيه: ماكرون وروحانى يتفقان على مواصلة تنفيذ الاتفاق النووى
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
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خاطر عبادة
 

أكدّت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون، ونظيره الإيرانى حسن روحانى، اتفقا على السعى لمواصلة تنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى، بعد انسحاب أمريكا من الاتفاق الدولى أمس.

 

وفى ذات السياق، قال متحدث الحكومة الفرنسية بنيامين جريفوكس، خلال مؤتمر صحفى، إنّ الاتحاد الأوروبى مستعد لتحدى أية إجراء أحادى الجانب أمام منظمة التجارة العالمية، والذى من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأوروبية فى طهران.


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