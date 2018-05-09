ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

244 مليون جنيه مبيعات الأجانب فى جلسة اليوم

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:13 م
244 مليون جنيه مبيعات الأجانب فى جلسة اليوم
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 
استحوذ المستثمرون "المصريين" على نسبه  69.85% من إجمالي تداولات البورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، وبلغت مبيعاتهم 1.555  مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.505  مليار جنيه  بصافي بيع  بلغ 5.3 مليون جنيه. 

واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 13.51% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 158.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 433 مليون جنيه بصافي شراء  274.3  مليون جنيه.

بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 16.64% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 476.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 252.4 مليون جنيه بصافي بيع 224 مليون جنيه.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 4:10:02 PM