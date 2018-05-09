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استبعاد رونالدو وإيسكو وكروس ومودريتش ومارسيلو من قائمة ريال مدريد للقاء إشبيلية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:07 م
استبعاد رونالدو وإيسكو وكروس ومودريتش ومارسيلو من قائمة ريال مدريد للقاء إشبيلية
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الفجر الرياضي
 

أعلن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه، التي ستخوض مباراة اليوم الأربعاء، أمام مضيفه إشبيلية، في مباراة مؤجلة من عمر الدوري الإسباني.

وقرر زيدان، استبعاد كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش وتوني كروس وكيلور نافاس ومارسيلو ورافايل فاران، لإراحتهم، كما يغيب الثنائي إيسكو وداني كارفاخال، بسبب الإصابة.

وقام زيدان، باستبعاد الويلزي جاريث بيل من قائمة اللقاء، بعدما غاب عن التدريب الأخير، بعدما رزق بمولود.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة إشبيلية كما يلي:

حراسة المرمى: كيكو كاسيا، لوكا زيدان.

الدفاع: سيرجيو راموس، خيسوس فاييخو، ثيو هيرنانديز، أشرف حكيمي، ناتشو فيرنانديز، ألفارو تيخيرو، لويسيمي كيزادا".

الوسط: كاسيميرو، ماركو أسينسيو، ماركوس يورنتي، داني سيبايوس، ماتيو كوفاسيتش، أوسكار.

الهجوم: بورخا مايورال، لوكاس فاسكيز، كريم بنزيما.

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