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وكيل "تعليم الفيوم": لا شكاوى من امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:10 م
وكيل تعليم الفيوم: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية
وكيل التعليم يتابع الامتحانات بالفيوم
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ريهام على
 
أكد الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على رؤساء لجان الشهادة الاعدادية بالفيوم، بضرورة نظافة المدرسة والحمامات.

كما تابع محمد محمد عبدالله وكيل المديرية لجنة مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات وأشاد بانضباط اللجنة واتباع القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات ونظافة اللجان وختم اوراق الأسئلة.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إنه خلال اليوم الأول بامتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية لم تتلقى غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور.

وأوضح انه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وأخرى بالمديرية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني وتذليل أي مشكلة قد تعكر صفو الامتحانات، وكذلك بحث أي شكوى وحلها فورًا.
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