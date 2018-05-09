عصمت الأشقر يكشف خطة المرور استعدادا لشهر رمضان (صور)
الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:05 م
هبة عبد الحفيظ - تصوير: ياسمين عليوة
أكد اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية للمرور، أن قانون المرور الجديد يهدف لإعداد مواطن مثقف مروري وتنشئة جيل من الأطفال لديه ثقافة مرورية للحد من الحوادث.
وأضاف، في كلمته خلال احتفال وزارة الداخلية لتكريم الفائزات بمسابقة روضات الأطفال على مستوى الجمهورية، الذي أقيم اليوم الأربعاء، بمقر اتحاد الشرطة الرياضي، أن الإدارة تنسق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ووضعت خطة استعداد لشهر رمضان المبارك لتذليل كافة العقبات أمام مستقلى الطرق ومنع الازدحام قبل الإفطار، وهي الفترة التي تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، فضلا عن السعي لتفعيل نظام الشباك الواحد ومنظومة النقل الذكى ATs ومحطات الفحص الآليات والمركبات.
واكد "الأشقر" أنه عقد اجتماع موسع ضم مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وبحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوى، لوضع إستراتيجية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتحقيق الإنسيابية المرورية على كافة المحاور الرئيسية بعواصم المدن والطرق الرئيسية في الشهر الكريم، وإزالة العقبات وتوفير كافة أشكال الدعم والمعدات اللازمة لكافة مديريات الأمن تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.
وأوضح أنه تم تجهيز غرف الطوارئ داخل الإدارة العامة للمرور والربط مع غرف عمليات المرور بالمحافظات والتي تعمل على مدى الـ24 ساعة لمراقبة الحركة المرورية لكافة السيارات على مستوى الجمهورية عبر كاميرات المراقبة بالميادين والطرق الرئيسية والسيارات المتطورة.