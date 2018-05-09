عصمت الأشقر يكشف خطة المرور استعدادا لشهر رمضان (صور)

واكد "الأشقر" أنه عقد اجتماع موسع ضم مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية، وبحضور مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوى، لوضع إستراتيجية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك وتحقيق الإنسيابية المرورية على كافة المحاور الرئيسية بعواصم المدن والطرق الرئيسية في الشهر الكريم، وإزالة العقبات وتوفير كافة أشكال الدعم والمعدات اللازمة لكافة مديريات الأمن تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية.





وأوضح أنه تم تجهيز غرف الطوارئ داخل الإدارة العامة للمرور والربط مع غرف عمليات المرور بالمحافظات والتي تعمل على مدى الـ24 ساعة لمراقبة الحركة المرورية لكافة السيارات على مستوى الجمهورية عبر كاميرات المراقبة بالميادين والطرق الرئيسية والسيارات المتطورة.