أفكار لتجديد منزلكِ استعدادًا لرمضان

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، ونحن الآن نقدم لست البيت نصائح قبل عملية التنظيف الشاملة التي تقوم بها ومجموعة من الأفكار لتجديد المنزل وتزينه استعدادًا لشهر رمضان المبارك.





1. علقي فانوس رمضان في مكان ظاهر في المنزل، وإذا رغبتي في إنارته طوال اليوم فيجب اختيار لمبات موفرة.





2. استبدلي مفرش السفرة التقليدي بمفرش خيامية.





3. استبدلي مخدات الكنب والكراسي بمخدات تحمل نقشة الخيامية، و اصنعي أكياسًا لهذه المخدات من قماش الخيامية وألبسيها لمخدات الكنب والكراسي، وستلاحظين التغير الفوري الذي سيحدث لمظهر منزلك.





3. زيني حوائط منزلك بلوحات أو طابعات بحروف وكلمات عربية، بدءًا من رمضان كريم ومرورًا ببعض الآيات القرآنية ووصولًا لبعض النقشات الإسلامية.





4. علقي أفرع الأنوار على شكل هلال وفوانيس على أبواب غرف أطفالك:





4. حضري مكانًا مخصصًا لقراءة القرآن وصلاة التراويح، و ضعي فيه كرسيًّا وطاولة مزينة بمفرش الخيامية، وعلى الطاولة ضعي مصاحف بعدد أفراد أسرتك، وبعض الكتيبات التي تحتوي على الأدعية المختلفة.



