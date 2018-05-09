محافظ بورسعيد: إنشاء طريق جديد موازي لشارع "محمد علي"



وأكد أن هذا الطريق يأتي في إطار خطة المحافظة بخلق أماكن ترفيهية جديدة بالمحافظة، وتقديم الدعم اللوجيستي لهذه المناطق لجذب الزوار لمدينة بورسعيد.





جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ لمنطقة الإسراء، وزار خلالها أماكن العمل بالكورنيش الجديد على قناة الاتصال وسوق الملابس المستعملة ومدرسة الفيروز الدولية.

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنشاء طريق جديد لحافلات الرحلات وسيارات الأجرة القادمة من وإلى خارج المحافظة، موازي لشارع محمد علي، يمر هذا الطريق من أمام سوق الموبيليا المستعملة وصولًا لموقف الرحلات وموقف الأقاليم.