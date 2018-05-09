ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ بورسعيد: إنشاء طريق جديد موازي لشارع "محمد علي"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:02 م
محافظ بورسعيد: إنشاء طريق جديد موازي لشارع محمد علي
إنشاء طريق جديد ببورسعيد
طباعة
جهندا عبدالحليم
 
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنشاء طريق جديد لحافلات الرحلات وسيارات الأجرة القادمة من وإلى خارج المحافظة، موازي لشارع محمد علي، يمر هذا الطريق من أمام سوق الموبيليا المستعملة وصولًا لموقف الرحلات وموقف الأقاليم.

وأكد أن هذا الطريق يأتي في إطار خطة المحافظة بخلق أماكن ترفيهية جديدة بالمحافظة، وتقديم الدعم اللوجيستي لهذه المناطق لجذب الزوار لمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ لمنطقة الإسراء، وزار خلالها أماكن العمل بالكورنيش الجديد على قناة الاتصال وسوق الملابس المستعملة ومدرسة الفيروز الدولية.
المزيد عن: طريق جديد شارع محمد علي بورسعيد اليوم بورسعيد اخبار مصر اليوم اخبار مصر اخبار محافظة بورسعيد اخبار بورسعيد اليوم اخبار بورسعيد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 4:10:02 PM