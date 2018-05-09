244 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة خلال تعاملات اليوم
الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:59 م
عبدالرحمن العويسى
استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 69.85% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، وبلغت مبيعاتهم 1.555 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.505 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 5.3 مليون جنيه.
واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 13.51% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 158.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 433 مليون جنيه بصافي شراء 274.3 مليون جنيه.
بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 16.64% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 476.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 252.4 مليون جنيه بصافي بيع 224 مليون جنيه .
واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 13.51% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 158.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 433 مليون جنيه بصافي شراء 274.3 مليون جنيه.
بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 16.64% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 476.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 252.4 مليون جنيه بصافي بيع 224 مليون جنيه .
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