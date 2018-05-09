244 مليون جنيه مبيعات الأجانب في البورصة خلال تعاملات اليوم

استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 69.85% من إجمالي تداولات ابورصة خلال ختام تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" ، وبلغت مبيعاتهم 1.555 مليار جنيه مقابل مشتريات بلغت, 1.505 مليار جنيه بصافي بيع بلغ 5.3 مليون جنيه.



واستحوذ المستثمرون "العرب" على نسبه 13.51% من اجمالى تداولات جلسة وبلغت مبيعاتهم 158.6 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 433 مليون جنيه بصافي شراء 274.3 مليون جنيه.



بينما استحوذ المستثمرون "الأجانب "على نسبة 16.64% من إجمالي التداولات و بلغت مبيعاتهم 476.5 مليون جنيه مقابل مشتريات بلغت 252.4 مليون جنيه بصافي بيع 224 مليون جنيه .



