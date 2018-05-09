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الاضطرابات تهز سوق النفط بعد إعلان ترامب الخروج من الصفقة الإيرانية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:00 م
الاضطرابات تهز سوق النفط بعد إعلان ترامب الخروج من الصفقة الإيرانية
أرشيفية
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هديل هاشم
 
هزت الاضطرابات سوق النفط، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج الولايات المتحدة، من الصفقة النووية الإيرانية وفرض عقوبات "قوية" على البلاد.

وفي يوم التداول، تراجعت أسعار النفط، الخام الأمريكي، بأكثر من 4٪ قبل الإعلان، وتراجعت مرة أخرى بعد الإعلان ثم تعافت في وقت لاحق من اليوم لتتداول فوق مستوى 70 دولار مرة أخرى.

وانتقد ترامب الصفقة النووية الإيرانية، ووصفها بأنها "صفقة مروِّعة أحادية الجانب" كانت "معيبة في جوهرها".
المزيد عن: صفقة ايران النووية خروج ترامب ايران النفط اﻻسعار
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