الاضطرابات تهز سوق النفط بعد إعلان ترامب الخروج من الصفقة الإيرانية

هزت الاضطرابات سوق النفط، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج الولايات المتحدة، من الصفقة النووية الإيرانية وفرض عقوبات "قوية" على البلاد.



وفي يوم التداول، تراجعت أسعار النفط، الخام الأمريكي، بأكثر من 4٪ قبل الإعلان، وتراجعت مرة أخرى بعد الإعلان ثم تعافت في وقت لاحق من اليوم لتتداول فوق مستوى 70 دولار مرة أخرى.



وانتقد ترامب الصفقة النووية الإيرانية، ووصفها بأنها "صفقة مروِّعة أحادية الجانب" كانت "معيبة في جوهرها".