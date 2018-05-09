هبوط بورصة النيل بنسبة 1.03% بنهاية تعاملات اليوم





سجل مؤشر بورصة النيل صعود لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم "الأربعاء" بداية تعاملات الأسبوع، حيث قفز بنسبة .1.03% مغلقًا عند مستوى 464.78 نقطة.



وجرت التداولات على 13 ورقة مالية فيما استقرت أسعار 6 ورقات دون تغير حين انخفض 6 ورقات بينما ارتفعت ورقة ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.009 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 796 سهم من خلال تنفيذ عدد 123 عملية.



وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم "يونيفرت للصناعات الغذائية " بنسبة 2.20%، تلاه " الدولية للصناعات الطبية ايكمي " بنسبة 2.15% ،" المصرية لنظم التعليم الحديثة " بنسبة 1.88%، تلاه " اراب للتنمية والاستثمار العقاري " بنسبة 2.33%،" أم بي للهندسةM.B " بنسبة 3.45%، تلاه سهم " الصخور العربية للصناعات البلاستيكية " 3.85%، حيث ارتفع سهم "جينيال تورز" بنسبة 0.63%.



وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم "انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية " ، تلاه سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار "،تلاه " يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى " تلاه سهم " الدولية للأسمدة والكيماويات " ، تلاه سهم المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار".



