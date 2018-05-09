إيمان أبوطالب: أسبوعان وأنتهي من تصوير مشاهدي في "الأب الروحي 2"

أعربت الفنانة إيمان أبوطالب عن سعادتها بردود فعل الجمهور على دورها في مسلسل "الأب الروحي2"، والذي يعتبر تجربتها الثانية في الدراما التليفزيونية، بعد مشاركتها السابقة في مسلسل "ظرف أسود" مع المخرج أحمد مدحت، ويعرض المسلسل حاليًا على شاشة dmc.





وقالت إيمان أبو طالب في تصريحات صحفية: "أواصل حاليًا تصوير مشاهد المسلسل مع المخرج تامر حمزة، ويتبقى أسبوعان على انتهاء تصوير المشاهد الخاصة بي من المسلسل".





يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، حقق حتى الآن نجاحًا جماهيريا كبيرًا، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم سوسن بدر وأحمد عبدالعزيز ودنيا عبدالعزيز ومحمود الجندي ووفاء سالم، وإيهاب فهمي ومحمد عز وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، للمخرج تامر حمزة، ومن نجوم الجزء الثاني إيمان أبوطالب، ومحمد رياض وعبير صبري وسيمون وحسن حسني وهادي الجيار ولطفي لبيب وحنان شوقي وجمال عبدالناصر ومحمد التاجي وآخرين، من تأليف هاني سرحان، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وإخراج تامر حمزة.