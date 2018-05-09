نجوم المونديال (36)| القائد "شاروشي"أعظم أساطير المجر في التاريخ





"نجوم المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، و يُلقي من خلالها الضوء على مسيرة أحد نجوم المونديال الذين حققوا إنجازات عظيمة سواء على المستوى الشخصي أو لمنتخبات بلادهم خلال تاريخ البطولة العالمية.





نتحدث اليوم عن "جورجي شاروشي" أحد أبرز نجوم منتخب المجر في فترة الثلاثينات والأربعينات كان يلعب في مركز الهجوم وكان يمتلك قدرات فنية عالية ساعدته علي اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب منها "مهاجم ثاني" أو في مركز خط الوسط، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم مرتين خلال مسيرته الكروية.





جورجي شاروشي وُلد في مدينة "بودابست" المجرية في 5 أغسطس لعام 1912 ولعب طوال مسيرته الكروية في نادي فيرينكفاروسي المجري في الفترة ( من 1930 وحتي 1948)، وشارك في (383 مباراة) ، وسجل (351 هدف)، وقاد الفريق للتتويج بـ5 ألقاب للدوري المجري 1932 – 1934 – 1938 – 1940 – 1941، كما حصل معه علي لقب كأس المجر 3 مرات 1933 – 1942 – 1943 – 1944، وكأس أوروبا الوسطي 1937، وكان يعتبر أحد أعظم اللاعبين في عصر ما قبل الحرب العالمية الثانية.





حصل "شاروشي" علي لقب هداف بطولة كأس أوروبا الوسطي 3 مرات أعوام 1935، 1937، 1940، كما حصل علي هداف الدوري المجري 4 مرات خلال مسيرته.





أما مسيرته الدولية مع منتخب المجر بدأت 1931 وخاض مع المنتخب المجري 62 مباراة دولية وسجل 42 هدفًا ويحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخيين لمنتخب المجر، وشارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 1934 ولكنه ودع البطولة من الدور ربع النهائي وسجل هدفًا وحيدًا ، كما شارك في مونديال 1938 وكان يحمل شارة قيادة المنتخب المجري، وشكل مثلث هجومي خطير مع الثنائي شارش و تيتكوشي، ونجح في تسجيل 5 أهداف وقاد منتخب بلاده للمباراة النهائية بالبطولة ولكن خسر أمام إيطاليا 4/2 واكتفي بمركز "الوصيف".





حصل "شاروشي" علي الكرة البرونزية كـ"ثالث" أفضل هداف في بطولة كأس العالم 1938، كما حصل علي جائزة ثالث أفضل هداف بالبطولة برصيد 5 أهداف، ويعد من أكثر "قادة" المنتخبات تسجيًلا للأهداف في تاريخ المونديال، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ من مجلة "ورلد سوكر".





عقب إعتزاله كرة القدم اتجه "شاروشي" للتدريب وذهب نحو إيطاليا حيث قاد عدة أندية أبرزها، باري (1948-1950) لوكيزي (1950-1951) يوفنتوس (1951-1953) جنوى (1953-1955) روما (1955-1956) بولونيا (1957-1958) روما (1959) بريشيا (1960) لوجانو (1962-1963).





توفي "شاروشي" في 20 يونيو 1993 عن عمر ناهز الـ80 عامًا.



