تعرف على أفضل 7 سيارات أمانًا في العالم

إليكم أفضل 7 سيارات أمانًا في العالم، وفقًا لما أعلنته الهيئة الأمريكية لسلامة الطرق:-





1- السيارة أكيورا RLX

المحرك VTEC تيربو 2 لتر 4 سلندر ومن أهم مميزاتها قاعد العجلات 2.5 إنش، وتعمل بنظام الدفع الرابعى SH-AWD.





2- السيارة أودى A3

المحرك 4 سلندر وسعته 1395 سى سى، وتصل قوته 125 حصان، ويبلغ العزم الأقصى لموتور السيارة 200 نيوتن لكل متر، ومن أهم مميزاتها أنها تستهلك الوقود 4.5 لتر لكل 100 كم، وتبلغ السعة التخزينية لخزان الوقود 50 لتر، ومزودة بوسائد هوائية بالإضافة إلى حزام.





3- السيارة أودى A4

المحرك 4 سلندر، وتبلغ سعته اللترية 2 لتر، وينتج قوة 252 حصان عند 5000 لفة في الدقيقة، ومن أهم مميزاتها أن سرعة السيارة من صفر حتى 96 كيلو فى 5.6 ثوان، وتبلغ السرعة القصوى 240 كم/ الساعة، وبها ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك.





4- السيارة جينيسيس G80

المحرك سعته 3.8 لترات، ومكون من 6 أسطوانات VG ويعطي قوة 311 حصات، ومن مميزاتها أنها تعمل بنظام الدفع الخلفى للعجلات بشكل قياسى.





5- السيارة لكزس Es

المحرك سعته 2 لتر بعدد 4 سلندر تيربو ليعطى قوة 241 حصان و5800 لفة في الدقيقة، ومن أهم مميزاتها أنها تحتوى على ناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيكي، وحزام أمان مخصص للسيارات الآمنة.





6- السيارة مرسيدس E-Class

المحرك سعته 3 لترات ديزل سداسي الأسطوانات بقوة 335 حصان، ومن أهم مميزات السيارة يمكن ركن السيارة وإخراجها باستخدام الهاتف على مسافات بعيدة.





7- السيارة فولفو V60

المحرك هجين يعمل بالبنزين والكهرباء وتبلغ قوته 407 حصان، ويوفر تسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في 5.3 ثانية، ومن أهم مميزات هذه السيارة أنها قادرة على التحكم في فرملة تلقائياً لمساعدة السائق على تجنب الاصطدام، وتحتوي على برنامج دعم السائق في السير بالحارة المرورية وبرنامج Park Assist Pilot.