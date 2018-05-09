بتكلفة 7 ملايين جنيه.. رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد أعمال تجهيز مركز خدمة الأنشطة الطلابية (صور)

تفقد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة اإسكندرية، اليوم الأربعاء استاد الجامعة والتجهيزات التي تجري به الآن، يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشؤون فرع مطروح، والدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالله محي الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية، والمدير التنفيذي لمركز خدمة الأنشطة الطلابية.



ويأتي ذلك استعدادًا لاستقبال الطلاب والأندية والمجتمع المحيط من خلال عملية تطوير شامله لجميع المنشآت الرياضية بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه، ساهمت وزارة الشباب والرياضية بمبلغ 3 مليون جنيه وتحملت جامعة الإسكندرية 4 مليون جنيه، وشملت عملت التطوير ملعب كرة القدم ومضمار الجرى والملاعب متعددة الأغراض وحمام السباحه وتنوعت الصيانه مابين صيانه جزئية وصيانه كلية لبعض المنشآت.



وصرح الدكتور هشام جابر، بأن مركز خدمة الأنشطة الطلابية يخدم قطاع طلاب جامعة الإسكندرية الذي يقترب من 170 ألف طالب وأعضاء هيئة التدريس وأبنائهم والموظفين وأبنائهم بالإضافه إلى الهيئات الرياضية بالإسكندرية والاكاديميات الرياضية لـ12 نشاطًا رياضيًا والمجتمع المحيط واستضافة أولمبياد الجامعات في شهر أغسطس المقبل، وبدأ بالفعل استقبال المجتمع الخارجي سواء الإيجار أو الاشتراك.