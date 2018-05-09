بالصور.. رانيا يحيى: سعيدة بنجاح "world arts day" وانتظروا المزيد

أعربت رانيا يحيى، عن سعادتها بنجاح الدورة الأولى لمهرجان "world arts day" الذي أقيم بأحد الفنادق بالدقي، وشهد تكريم عدد من نجوم الفن والإعلام.





وقالت رانيا في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "الحمد لله إن الدورة الأولى من المهرجان في مصر بالتعاون مع دولة المغرب، حققت نجاحًا كبيرًا بشهادة كل الحاضرين، وسعيدة جدًا إني كنت من منظمين الحدث، وإن شاء الله الدورة الثانية سوف تحقق نجاحًا أكبر".





ووجهت رانيا رسالة شكر لكل من شارك في نجاح المؤتمر من المنظمين والإعلاميين والفنانين، وقالت: "شكرًا لكل ساهم في إنجاح الدورة الأولى من المهرجان، من الإعلاميين والصحفيين والمنظمين والنجوم الذين حضروا".

وكان المهرجان قد بدأ بإهداء درع شرف المهرجان للنجمة الكبيرة لبنى عبد العزيز تقديرًا لها على مشوارها الفنى والإنجازات التي حققتها في تاريخ السينما، وكذلك النجم الكبير جميل راتب تقديرا لما قدمه من أعمال فنية أثرت في الجمهور المصري والعربي.

كما تم تكريم عدد من نجوم الفن، منهم "فاروق الفيشاوي، حنان شوقى، محمد نور، درة، دنيا المصري، لقاء سويدان، رشا الخطيب، دوللى شاهين، أحمد زاهر، محمد نجاتي، سيد رجب، صفاء جلال، منة فضالي، محمد أنور، روجينا، محمد عادل، خالد كمال، خالد سرحان، أماني كمال، ألفت عمر، نرمين ماهر، والإعلامية دعاء فاروق، وغيرهم .



