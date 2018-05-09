أردوغان: ترامب الخاسر بعد الخروج من الاتفاق النووى الإيرانى

أكدّ الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سيكون الخاسر جراء إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الإيرانى من جانب واحد، والذى تم إبرامه بين 5 دول كبرى وإيران 2015.





وأشار أردوغان فى تصريحات لشبكة "سى إن إن" الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة لم تكن صادقة فى الاتفاق الذى وقّعته فى عهد باراك أوباما.





وفى ذات السياق، قال متحدث الحكومة الفرنسية بنيامين جريفوكس، خلال مؤتمر صحفى، إنّ الاتحاد الأوروبى مستعد لتحدى أية إجراء أحادى الجانب أمام منظمة التجارة العالمية، والذى من شأنه إلحاق الضرر بمصالح الشركات الأوروبية فى طهران.