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وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور من النظام الجديد: "لا داعي للخوف"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:49 م
وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور من النظام الجديد: لا داعي للخوف
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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يحيى حلمي
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن نظام التعليم الجديد لابد وأن "نكسب فيه ما فيش بديل إما نكسب أو نكسب وعايزين نعلى بالمدارس الحكومية، ولا يوجد ما يدعي لقلق وخوف أولياء الأمور".

وأضاف وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم الدليل التدريبي للمعلمين لنظام التعليم الجديد خلال 15 يوم وبدء عمليات التدريب للمعلمين خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل. 

ولفت إلى أن تدريب المعلمين سيتضمن 150 ألف معلم، وسيتم إخطار مديريات التعليم بخطة تدريب المعلمين، موضحًا أن النظام الجديد للتعليم يخدم 15 مليون طفل لخدمة تعليمية أفضل.
المزيد عن: وزير التعليم مدارس حكومية النظام الجديد أخبار مصر
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