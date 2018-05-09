بعد تخطيه عامه الـ 104.. معمر أسترالي يسافر إلي سويسرا لإنهاء حياته



يذكر أن العالم غودول، خبير في جغرافيا النباتات والإحصائيات البيئية، ويحمل لقب بروفيسور في جامعة إيدي تموين في بيرث. وقد أثار قرار رئاسة الجامعة، قبل سنتين، إحالته على التقاعد ردود فعل غاضبة حول العالم، ما اضطر إدارة الجامعة إلى إعادة النظر بقرارها تحت الضغط العالمي، بحسب وكالة نوفوستي الروسية.



وعملية “الموت الرحيم” تعنى اتخاذ قرارا بإنهاء حياة مريض بعدة طرق أهمها بإيقاف توصيل الأجهزة الطبية لمريض ما والمسئولة عن ضمان استمرار عملية التنفس وبالتالي فإن فصلها يعني الموت الحتمي للمريض.



ويكون اتخاذ هذا القرار ملكًا للمريض ذاته يقرره قبل الخوض عملية جراحية أو يوكل احد الأشخاص المقربين له لاتخاذ هذا القرار في حالة توقف أجهزة الجسم الحيوية عن العمل



أفادت صحيفة "ذا استرالين" بأن العالم الإسترالي ديفيد غودول سافر إلى سويسرا لتنفيذ عملية “القتل الرحيم”، بعد تخطيه عامه الـ104، مشيرة إلي أنه قرر إنهاء حياته هناك، لأن القانون في ولاية فكتوريا يسمح بالموت الرحيم، بيد أنه يشمل فقط المرضى الميؤوس من حالتهم الصحية، وهو لا يعاني من مرض عضال، إلا أنه لا يرغب بالعيش مع عدة أمراض يعاني منها وتؤثر في نوعية حياته.وقد وافقت بازل السويسرية على استقبال العالم وتلبية رغبته في الموت الرحيم، وقد جمع له نشطاء اجتماعيون 15 ألف دولار، وفي شهر مايو-آيار الجاري سيخضع للعملية.