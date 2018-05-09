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نائب أقصري يزف بشرى سارة لأهالي مركز أرمنت

الأربعاء 09/مايو/2018 - 03:49 م
نائب أقصري يزف بشرى سارة لأهالي مركز أرمنت
أحمد حسن الفرشوطي - عضو مجلس النواب
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طاهر الحساني
 
أعلن أحمد حسن الفرشوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أرمنت، مفاجأة سارة تتنظر الأهالي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر قريبًا بدء العمل في المدينة الصناعية على مساحة ألف و100 فدان، بالرزيقات قبلي، في طريق الوادي الجديد بالظهير الصحراوي لمركز أرمنت.

وأشار إلى أنه من المقرر تخصيص 10 آلاف فدان استصلاح زراعي بداخل المنطقة الصناعية للاستفادة منها في الزراعات لأهالي أرمنت.
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