وزير التعليم: تدريب ١٥٠ ألف معلم على النظام الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق نظام التعليم الجديد فى المدارس سبتمبر المقبل اعتبارا من الصف الاول الابتدائي.





وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن نظام التعليم الجديد سيتم تطبيقه على جميع الطلاب فى المدارس دون استثناء مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق أفضل شئ للارتقاء بالطلاب.





وأوضح أن هناك خريطة لتدريب المعلمين وستصبح متوفرة لهم خلال 15 يوما وسيتم بدء عمليات التدريب فى يوليو واغسطس وتشمل 150 الف معلم.





ونوه بأن مدارس الثانوية ستصبح جاهزة لنظام التعليم الجديد اعتبارا من أغسطس.



