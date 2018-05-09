"الأدوات المنزلية" تطالب رئيس مصلحة الجمارك بالتصدي للتهريب



تقدمت شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية بالتهنئة إلى جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك المصرية الجديد.



وقالت الشعبة في بيان لها اليوم، أن مصلحة الجمارك كانت تبذل جهدا كبيرا في مواجهة التهريب، لكن هؤلاء المهربين يحتاجون الي جهد أكبر خاصة انهم يتفنون في وسائل التهريب المختلفة، مما يضر السوق والتجار الشرفاء، وتوقعت الشعبة أن يتم التصدي للتهريب بقوة أكبر وأكثر فاعلية وخاصة ان رسالة الدكتوراة الحاصل عليها رئيس المصلحة الجديد في اقتصاديات التهريب الجمركي واثرة علي عجز الموازنة.



وأصدر عمرو الجارحى، وزير المالية أمس الثلاثاء، قرارا رقم ( 205 ) لسنة 2018 بندب الدكتور جمال عبد العظيم، الذى يشغل حاليا رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، لرئاسة مصلحة الجمارك خلفا للدكتور مجدى عبد العزيز، الذى تم تعيينه مستشارا لوزير المالية لشئون الجمارك.



يذكر أن الدكتور جمال عبد العظيم، خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981، والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد.



وقد حصل على درجة الدكتورة من كلية الحقوق وكان عنوان الرسالة "اقتصاديات التهريب الجمركى وأثره على عجز الموازنة".