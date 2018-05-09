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ماكرون يجري حوارا مع وسائل إعلام ألمانية

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:41 م
ماكرون يجري حوارا مع وسائل إعلام ألمانية
إيمانويل ماكرون- أرشيفية
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ترجمة- دينا قدري
 
أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري اليوم الأربعاء حوارًا مع قناة "ايه تي دي" التلفزيونية الألمانية وإذاعة صوت ألمانيا (دويتشه فيله).

وسيتم سؤال الرئيس ماكرون عن العلاقات الفرنسية الألمانية ومستقبل أوروبا، وكذلك الأحداث الجارية، وبصفة خاصة الملف الإيراني.

وسيتم بث المقابلة بالكامل في الساعة العاشرة والربع من مساء اليوم على قناة "ايه ار دي". كما ستكون النسخة الفرنسية من المقابلة متاخة على الموقع الإلكتروني لـ"دويتشه فيله" في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

المزيد عن: ماكرون دويتشه فيله ايران المانيا الرئيس الفرنسي
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