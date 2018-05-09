خسائر عالمية لانسحاب "ترامب" من الاتفاق النووي الإيراني .. أبرزها ارتفاع سعر النفط

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، سادت حالة الارتباك إثر ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية القرار، نتيجة تراجع المعروض الإيراني في الأسواق، وصعدت الأخيرة من تحركاتها.

انسحاب أمريكا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إحدى "مفاجآته المتوقعة" بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران.

إلغاء تراخيص طائرات إيران

وبالفعل، قال مسئول أمريكي كبير، إن وزارة الخزانة ستلغى تراخيص التصدير لإيران التي بحوزة شركات الطيران المدني بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران.

وتابع مسئول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم نشر اسمه: "خلال أول 90 يومًا، ستعمل وزارة الخزانة على إلغاء تراخيص محددة صدرت طبقًا لبيان سياسة الترخيص الخاص بالطيران المدني".

وأضاف: "وزارة الخزانة ستتواصل مع شركات القطاع الخاص وتعمل على إلغاء تلك التراخيص بشكل منظم".

ارتفاع أسعار النفط

وعلى خلفية القرار، ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الأربعاء ليسجل برنت أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف بعد أن تخلى "ترامب" عن الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن "أعلى مستوى" من العقوبات على البلد العضو في أوبك.

ولامست العقود الآجلة لخام برنت في وقت ما أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل، وبلغ السعر 76.52 دولار للبرميل في الساعة 0628 بتوقيت جرينتش مرتفعا 1.67 دولار بما يعادل 2.2 % عن الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار للبرميل أو 2.1 % إلى 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014.

وأكد المحللون أن صعود الأسعار القوى سيؤدي إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية.

حرق علم أمريكا بالبرلمان الإيراني

وبعد الخسائر التي تتعرض لها إيران، على خلفية قرار "ترامب"، أحرق نواب البرلمان الإيراني بمستهل الجلسة العلنية للمجلس، علم الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية التي تنتمي للحرس الثوري أطلق النواب المتشددين شعار "الموت لأمريكا"، كما دعا النواب إلى إحراق الاتفاق وهو الشيء الذي وعد به المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي في يونيو عام 2016م.

مطالب بضمانات قوية

وبدوره، طالب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله خامنئي، الأوربيين بتقديم ضمانات قوية بشأن الاتفاق النووي.

وقال "خامنئي"، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 "سخيف وسطحي".

وتابع، "سمعتم الليلة الماضية رئيس أمريكا يدلى بتصريحات سخيفة وسطحية، لقد كذب أكثر من عشر مرات في تصريحاته وهدد النظام والشعب"، قائلًا: "أنتم تفعلون هذا وذاك. يا سيد ترامب أقول لك بالنيابة عن الشعب الإيراني: لقد ارتكبت خطأ".