عاجل.. ترامب يعلن إفراج كوريا الشمالية عن 3 معقتلين أمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعود من كوريا الشمالية مع 3محتجزين أمريكيين بعد اطلاق سراحهم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.



