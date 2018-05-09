عاجل.. ترامب يعلن إفراج كوريا الشمالية عن 3 معقتلين أمريكيين
الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:40 م
أسماء العزب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيعود من كوريا الشمالية
مع 3محتجزين أمريكيين بعد اطلاق سراحهم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونج أون، بهدف التوصل إلى
اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.
وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، للاجتماع مع زعيمها كيم جونج أون، بهدف التوصل إلى
اتفاق حول جدول أعمال القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة.
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