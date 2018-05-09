منتج "عوالم خفية": "عادل إمام سيكون الأقوى في رمضان"

قال هشام تحسين منتج مسلسل "عوالم خفية" إن العمل الذي يخوض به الفنان القدير عادل إمام السباق الرمضاني المقبل سيكون الأنجح في شهر رمضان المبارك.





وأشار تحسين إلى أن نسبة المشاهدة التي حققها العمل مقارنةً بالإعلانات الترويجية الخاصة بالمسلسلات الأخرى تعتبر أكبر مؤشر لتفوق العمل على الأعمال المنافسة الأخرى.





أحداث مسلسل "عوالم خفية" تدور حول صحفي وروائي شهير يتلقى مستندات قضية كبيرة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ويحاول كشف المتورطين فيها وفضحهم.





يٌذكر أن "عوالم خفية" يشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام عدد كبير من الممثلين ومنهم فتحي عبد الوهاب، مي سليم، بشرى، هبة مجدي، صلاح عبد الله، أحمد وفيق، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وإنتاج رامي إمام.