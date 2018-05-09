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براءة سكرتير عام محافظة المنوفية والمدير المالي للمحاجر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:40 م
براءة سكرتير عام محافظة المنوفية والمدير المالي للمحاجر
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عماد الحسيني
 
أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها ببراءة سكرتير عام محافظة المنوفية والمدير المالي لمشروع المحاجر بالمحافظة بعد ثبوت عدم صحة إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة أو صرف حوافز ومساعدات مالية من حصيلة الجزاءات لغير المستحقين.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها في القضية رقم 308 لسنة 59 قضائية عدم صحة ما نسب للمحالين بتقرير الإتهام فيما تضمنه من أنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المالية وأرتكاب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

شمل الحكم براءة صلاح عبد الله حامد، سكرتير عام محافظة المنوفية وعبد المنعم محمد محروس، المدير المالي لمشروع المحاجر بالمحافظة بعد ثبوت عدم صحة قيامهما بصرف حافز ربع سنوي للعاملين المنتدبين من ديوان المحافظة في غير أوقات العمل الرسمية من حصيلة مصروفات التشغيل رغم عدم كونهما من الفئات المستحقة للصرف طبقاً لمحضر إجتماع مجلس الإدارة رقم 8 في 26 فبرار 2009 أو صرف مساعدة مالية من حصيلة الجزاءات لأحد الموظفين بمناسبة إنتهاء خدمته بالمخالفة لأحكام وضوابط مشروع المحاجر فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
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