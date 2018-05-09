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طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً قبل وصولها مصر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:38 م
طائرة بريطانية تهبط اضطرارياً قبل وصولها مصر
مطار أثينا
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خاطر عبادة
 

اضطرت رحلة مانشستر القادمة إلى مصر للهبوط بشكل طاريء بسبب سلوك راكب مسيء.


ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم أنّ رحلة طيران "توماس كوك" متجهة إلى مصر أجرت هبوطاً اضطرارياً فى العاصمة اليونانية أثينا بعد حادث تورط فيه راكب غير منضبط، وتمّ نقل الراكب الذى ورد أنّه سكران ومسيء من الطائرة، صباح اليوم.

 

وقال شهود عيان، إنّ الراكب هدّد طاقم الطائرة، بحسب موقع إخبارى فى مانشستر البريطانية.

 

وغادرت رحلة توماس كوك، مطار مانشستر فى الساعة 2:05 مساءً، وكان من المقرر أن تهبط في مطار الغردقة بمصر في الساعة 8:30 مساءً، فيما اعتقلت الشرطة اليونانية، الراكب.

المزيد عن: مصر مانشستر طائرة بريطانية توماس كوك الغردقة اخبار أثينا
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