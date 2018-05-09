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حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالمعصرة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:36 م
حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالمعصرة
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إسلام الداوي
 
أمر أحمد صبيح، رئيس نيابة حلوان الكلية، بحبس شخصين على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

تبين لقسم شرطة المعصرة من المعلومات السرية قيام كل من "محمد ع" 25 سنة، عاطل، و"محمد.م" 30 سنة، عاطل بترويج المواد المخدرات وبيعها بشوارع القسم.

وبعد اتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهمين بواسطة الرائد محمد زناتي وقوة من مباحث القسم، وعثر بحوزة المتهمين على 225 جرام حشيش و150 قرص ترامادول.

تحرر محضر رقم 12622لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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