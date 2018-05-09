ريال مدريد في ورطة قبل مواجهة محمد صلاح وليفربول

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني في ورطة قبل مباراة ليفربول الإنجليزي يوم 26 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا.









وأوضحت الصحيفة أن زيدان ما زال يخشى فشل الظهير الأيمن داني كارفخال في اللحاق بمباراة محمد صلاح ورفاقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.









وأضاف أن زيدان زين سحب المدافع ناتشو من مباراة برشلونة في الشوط الثاني من أجل الحفاظ عليه وعلى لياقته في ظل صعوبة لحاق كارفخال بنهائي دوري أبطال أوروبا.









وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أنه من المستبعد أن يفكر زين الدين زيدان في الاستعانه بخدمات لوكاس فاسيكز في مركز الظهير كما فعل أمام بايرن ميونيخ في نصف النهائي، إلا في حالة عدم جاهزية الثنائي كارفخال وناتشو.







