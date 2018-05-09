ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تجديد حبس عاطل ارتدى النقاب للتحرش بالسيدات في مول شهير بمدينة نصر

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:33 م
تجديد حبس عاطل ارتدى النقاب للتحرش بالسيدات في مول شهير بمدينة نصر
طباعة
إسلام الداوي
 
جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطل ارتدى زى منتقبة وتم ضبطه داخل "دورة مياه" مول شهير بمدينة نصر. 

وبينت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعتاد التردد على المولات الشهيرة بمدينة نصر بقصد التحرش بالسيدات والفتيات.

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من رجال أمن مول "سيتى ستارز" بتمكنهم من ضبط شخص يرتدى زي منتقبة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات.

 وبانتقال رجال المباحث اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة وبفحصه تبين أنه "سعيدع" 37 سنة مقيم بالحي الثانى فى مدينة نصر وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة فتحرر له المحضر اللازم.

وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما .
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا 2018
كاشيما انتلرز - اليابان
3
x
12:00
1
شنجهاي - الصين
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
0
x
13:00
0
سوون سامسونج بلووينجز - كوريا الجنوبية
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
20:45
-
هيديرسفيلد تاون
ليستر سيتي
-
x
20:45
-
آرسنال
توتنهام هوتسبير
-
x
21:00
-
نيوكاسل يونايتد
مانشستر سيتي
-
x
21:00
-
برايتون
الدوري الإسباني
برشلونة
-
x
20:00
-
فياريال
إشبيلية
-
x
21:30
-
ريال مدريد
كأس إيطاليا
يوفنتوس
-
x
21:00
-
ميلان
مباريات دولية ودية - منتخبات
السعودية - أساسي
-
x
20:30
-
الجزائر - أساسي
مباريات ودية - أندية
النصر - السعودية
-
x
17:40
-
فالنسيا - أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/9/2018 2:40:02 PM