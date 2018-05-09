تجديد حبس عاطل ارتدى النقاب للتحرش بالسيدات في مول شهير بمدينة نصر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس عاطل ارتدى زى منتقبة وتم ضبطه داخل "دورة مياه" مول شهير بمدينة نصر.





وبينت التحريات والتحقيقات أن المتهم اعتاد التردد على المولات الشهيرة بمدينة نصر بقصد التحرش بالسيدات والفتيات.





تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من رجال أمن مول "سيتى ستارز" بتمكنهم من ضبط شخص يرتدى زي منتقبة داخل دورة المياه الخاصة بالسيدات.





وبانتقال رجال المباحث اقتادوا المتهم إلى قسم الشرطة وبفحصه تبين أنه "سعيدع" 37 سنة مقيم بالحي الثانى فى مدينة نصر وباستجوابه اعترف بارتكاب الواقعة فتحرر له المحضر اللازم.





وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يوما .