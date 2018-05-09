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"ستاربكس" تقيم دعوى للحفاظ على علامتها التجارية بسبب "الهلال والنجمة"

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:29 م
ستاربكس تقيم دعوى للحفاظ على علامتها التجارية بسبب الهلال والنجمة
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عماد الحسيني
 
أقامت شركة «ستاربكس كوربوريشن» الأمريكية، مالكة سلسلة مقاهي «ستاربكس» العالمية، دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالبت بعدم تغيير علامتها التجارة، بعدما طلبت مصلحة السجلات التجارية تعديل علامتها التجارية بعد شكوى من شركة «الهلال والنجمة الذهبية» للأدوات المنزلية المصرية.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39288 لسنة 72 قضائية، كلا من رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بصفته رئيس مصلحة السجل التجاري، ومدير عام إدارة العلامات التجارية.

وذكرت المحامية هالة وحيد، الوكيلة القانونية للشركة بمصر، أن الشركة أمريكية تأسست عام 1971 ولديها علامة تجارية بحروف لاتينية ورسمة نجمة، وتم تسجيلها في 13 يوليو 2015 في العلامات التجارية.

وأضافت مقيمة الدعوى، أن شركة «الهلال والنجمة الذهبية» مصر للأدوات المنزلية قدمت في نوفمبر 2016 اعتراضا على علامة «ستاربكس»، لكن الأخيرة ردت على الاعتراض في أغسطس 2017.

وأردفت، أن لجنة المعارضات بمصلحة العلامات التجارية المصرية حسمت الأمر في شهر مارس الماضي، وألزمت الشركة الأمريكية بتعديل علامتها التجارية بإضافة اسم الشركة بجانب الحروف اللاتينية ورسمة النجمة العالمية.

وأكدت الشركة الأمريكية، أن قرار الجهة الإدارية جاء مخالفا للواقع والتطبيق القانوني السليم، وجاء غير مسببا وغير معللا بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وطالبت الشركة -في دعواها بصفة مستعجلة- بإلغاء قرار لجنة العلامات التجارية والتظلمات بتعديل العلامة التجارية.
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