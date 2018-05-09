بحضور "العواد".. وزراء الإعلام العرب يبحثون زيادة الوعي بقضية القدس

انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم، أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية الـ 49، بحضور وزراء الإعلام والمسؤولين عن الأجهزة الإعلامية في الدول العربية.





ترأس وفد المملكة العربية السعودية وزير الثقافة والإعلام رئيس الدورة العادية التاسعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الدكتور عواد بن صالح العواد.





وجرت، خلال الجلسة الافتتاحية، مراسم تسليم أعمال الدورة الجديدة حيث سلّم المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية والمكلف بالإعلام مفدي المسدي؛ رئيس الدورة 48 لممثل الجمهورية الجزائرية سفير الجزائر لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية نذير العرباوي؛ رئاسة الدورة الحالية 49.





وتضمن جدول أعمال الاجتماع عديداً من البنود المهمة للمناقشة؛ من ضمنها "الخطة الإعلامية الدولية للتصدّي للقرار الأمريكي الأحادي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، التي أعدها قطاع الإعلام والاتصال بالتنسيق مع قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، لحشد الطاقات العربية ولزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس ودعم التحرك الدبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي لفضح الانتهاكات الإسرائيلية داخل أراضي فلسطين المحتلة ودعم القضية الفلسطينية".





وناقش المجلس ما يتعلق بالخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة، دور الإعلام العربي في التصدّي لظاهرة الإرهاب، اللجنة العربية للإعلام الالكتروني، عاصمة الإعلام العربي، الإستراتيجية الإعلامية العربية، ميثاق الشرف الإعلامي، المحور الفكري للدورة "49" لمجلس وزراء الاعلام العرب.





وعلى هامش الاجتماع، الاحتفال بيوم "الإعلام العربي" في دورته الثالثة التي خُصصت لمجال التلفزيون تحت شعار "التلفزيون العربي.. نبض الأمة"، تمّ تكريم تلفزيون جمهورية العراق كأقدم تلفزيون عربي، إضافة إلى تكريم عدد من الشخصيات الاعلامية العربية، وتكريم بعض البرامج التلفزيونية العربية في المجالات المختلفة، وكذلك تكريم شهداء العمل الإعلامي.





واُختيرت الأعمال الفائزة بجائزة التميُّز الإعلامي بمعرفة لجنة أعضاء ممثلة من الدول العربية، حيث فرزت اللجنة كل الأعمال المرشحة للجائزة المقدمة من الدول الأعضاء واُختيرت الأعمال الفائزة حسب المعايير والآليات المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب.





وبحث الوزراء مشروع التوصيات التي أُحيلت إليهم من قِبل المكتب التنفيذي لإقرارها.





حضر أعمال الاجتماع رئيس اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمشرف العام على الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام الدكتور خالد بن عبدالقادر الغامدي.







