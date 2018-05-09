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"تنمية الصادرات" تشارك في 40 معرضا سنويا للقطاعات الاقتصادية المختلفة

الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:19 م
تنمية الصادرات تشارك في 40 معرضا سنويا للقطاعات الاقتصادية المختلفة
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 كشفت هيئة تنمية الصادرات، أنها تشارك فى قرابة 40 معرضا سنويا للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف تنمية الصادرات المصرية لكافة الأسواق العالمية.

قالت شيرين الشوربجى، رئيس هيئة تنمية الصادرات، إن الهيئة تعمل على 3 محاور رئيسية لتنفيذ إستراتيجية وزارة التجارة 2020 فى تحقيق مستهدفات النمو، تتمثل فى الترويج الامثل للصادرات وفقا لاحتياجات كل سوق على حدة، وبناء القدرات التصديرية، والتدريب والدعم الفنى لجميع اطراف المنظومة.

جاء ذلك فى سياق كلمتها التى ألقتها  اليوم، خلال فعاليات اختتام البرنامج التدريبى الذى عقدته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين تحت عنوان "آليات وأدوات التجارة الخارجية لمصر " واستمر لمدة 3 أيام وشارك فيه 30 صحفى يمثلون مختلف الصحف والمجلات والمواقع الاليكترونية.

وأضافت رئيس الهيئة أن "تنمية الصادرات" تروج المنتجات المصرية من خلال مشاركتها بالمعارض والمؤتمرات الدولية، مشيرة الى أن الوزارة تشارك فى نحو 40 معرضا سنويا بمختلف القطاعات من اجمالى 60 يتم تنظيمها، وذلك بعد اعداد تقييم كامل لهذه المعارض والعائد منها على مصر.
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