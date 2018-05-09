تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن عمدا ببولاق الدكرور لـ 4 سبتمبر
الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:25 م
مـروة هيـكل
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة عاطل لاتهامه بقتل مواطن عمدا لخلافات سابقة بينهم بدائرة قسم بولاق الدكرور، لجلسة 4 سبتمبر المقبل لعدم حضور المتهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي ومحمود عبد المنعم القرموطي، ومحمد عبد الصمد إبراهيم، وأمانة سر محمد سنوسي ومحمد صابر.
وأسندت النيابة للمتهم محمد يوسف محمد دياب، تهمة قتل المجني عليه حسين حسن السيد عمدا وذلك لما نشبت بينهما من مشادة جددت خلافاتهما السابقة، فوجه سلاحه الناري، وما أن ظفر به فأطلق النار عليه عن قرب قاصدا من ذلك ازهاق روحه .